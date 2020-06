Dygtige spillere får ny træner

- Med Claus får årgangen en rutineret træner, der har stået i spidsen for FFB´s ældste drenge og pigehold. For tiden fungerer han tillige i rollen som Futsal-træner for FC Fjordbold´s U19-drenge, der lige nåede at hjemtage et danmarksmesterskab, inden coronaen lukkede ned for fodbold både inde og ude, forklarer FFB's ungdomsformand John Jørgensen.