Dygtig politihund snusede sig frem til tyvekoster

Her kunne den dygtige politihund snuse sig frem til tyvekoster, der var smidt ikke langt fra stedet.

Umiddelbart efter traf en politipatrulje to personer, der ikke kunne komme med en plausibel forklaring på, hvad de lavede i området midt om natten.

Der var tale om en mand og en kvinde på henholdsvis 35 og 37 år, begge fra Frederikssund. Deres adfærd var så mistænkelig, at politiet valgte at anholde dem og sigte dem for indbrud.