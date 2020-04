Se billedserie De 80 røde balloner - én for hvert af monarkens leveår - flyver til vejrs på en blå, blå himmel over Frederikssund for at markere dronningens fødselsdag. Foto: Tommy Henningsen

Dronningen blev fejret i Havnegade

Frederikssund - 16. april 2020

Opsendelse af røde balloner, margeritter i monogram og fødselsdagssang markerede dronning Margrethes 80 års dag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Afstanden til Fredensborg Slot betyder ikke noget, når man insisterer på at fejre dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Det gjorde blandt andre blomsterhandler Britt Rasmussen, indehaver af Fru Hyacinth i Havnegade i Frederikssund, ad flere omgange torsdag.

Det begyndte klokken 8 om morgenen, da Britt Rasmussen sammen med en anden af Havnegades kreative sjæle, Linette Lynggaard fra House of Link, sendte 80 røde balloner til vejrs - et for hvert af dronningens år - med en opfordring til, at folk kom og kiggede på, hvilket flere takkede ja til.

Blomsterhandleren formede også majestætens »monogram« og alder i margueritter på fortovet overfor sin butik, og klokken 12 var der fællessang af den gode gamle »I dag er det ... fødselsdag«, hvor borgmester John Schmidt Andersen var mellem dem, der kiggede forbi.

- Det var bare for at fejre dronningen. Der er så mange, der er kede af det i øjeblikket, fordi vi ikke kan være sammen. Så tænkte jeg, at de røde balloner kan ses på afstand, og så er vi da lidt sammen om at holde fest alligevel, fortæller Britt Rasmussen, som oplyser, at operasangeren Jens Borch, der bor i Havnegade, også deltog i fællessangen.

- Men vi sang ikke verset med, at nu går hun hjem til mor og far, for det var der jo ikke nogen grund til, forklarer hun.

Britt Rasmussen hylder i forvejen monarkens runde dag med en udstilling i butiksvinduet, blandt andet et officielt portræt af dronningen, Dannebrog, margeritter og grønne glas. Blomsterhandleren havde lagt et foto af hele molevitten på sin Instagramprofil, og det førte til en fornem opringning fra Kongehuset i mandags.

- De spurgte om de måtte bruge billedet til en anderledes fejring af dronningen, og det må de selvfølgelig gerne. Jeg tror, de vil lave en kavalkade fra hele landet, forklarer Britt Rasmussen.

De 90 margeritter fik ikke lov til at visne efter fejringen. Torsdag eftermiddag blev de kørt ud til de syv plejecentre i Frederikssund Kommune, Østergården, Pedershave, Tolleruphøj, De Tre Ege, Nordhøj, Attendo Lærkevej og Nordhøj, som en festlig hilsen til beboerne.