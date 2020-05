Drive-in koncerter er aflyst

- Vi har desværre kun solgt billetter til 16 biler til to koncerter, så vi er nød til at aflyse, siger en ærgerlig Jørgen Christensen fra styregruppen bag Snake City Jazzfestival.

Dobbeltkoncerten skulle have været til støtte for august måneds jazzfestival, der er aflyst, og arrangørerne havde ellers stor succes med en drive-in jazzkoncert fredag den 1. maj med deltagelse af flere hundrede mennesker i over 70 biler.