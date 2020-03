To drenge på 14 og 15 år stjal mandag aften en pose med pantflasker fra Nettos baggård i Skibby, og deres forældre og de sociale myndigheder blev underrettet. Foto: Casper Suk Thorlacius

Drenge stjal pantflasker fra Netto

To drenge på 14 og 15 år, begge fra Skibby, blev mandag aften klokken 17.42 sigtet for butikstyveri, idet de blev taget i at stjæle en pose med pantflasker fra Nettos baggård i Hovedgaden i Skibby, oplyser Nordsjællands Politi.