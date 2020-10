Drenge kedede sig: Ville snuppe traktor

Det er ikke godt at gå og kede sig i ferien, for det kan føre noget kedeligt med sig, hvis man får dumme idéer.

Således også for to drenge på 15 år og én på 13 år, der torsdag eftermiddag indfandt sig på Nordsjællands Faldskærmsklubs område i Sundbylille ved Frederikssund.

En instruktør fra klubben anmeldte til politiet klokken 15.44, at de tre unge havde knust en rude til en gammel traktor, som de nu prøvede at starte.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor de tre blev pågrebet. De tre drenge forklarede, at de kedede sig, og at de derfor ville forsøge at køre en tur i traktoren, men at de ikke havde til hensigt at stjæle den, skriver politiet i et udrag af døgnrapporten.