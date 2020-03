Drenge generede hjemmehjælper

Klokken 02.54 anmeldte en medarbejder fra hjemmeplejen, at tre drenge på cirka 16 år kørte knallert og generede hende verbalt ved Møllehegnet i Jægerspris, ligesom den ene rev tankdækslet af hjemmeplejens bil og lavede ridser på bagruden, fremgår det af Nordsjællands Politis døgnrapport.

En patrulje blev sendt til stedet for at optage rapport, hvorefter patruljen blev i området i et stykke tid.