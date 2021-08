Artiklen: Drabstiltalt præst for retten - følg med her

Drabstiltalt præst for retten - følg med her

Den drabstiltalte 45-årige præst Thomas Gotthard vil her tirsdag formiddag blive fremstillet i retten i Hillerød tiltalt for drabet på sin hustru, Maria From Jacobsen. Retsmødet går i gang klokken 09.15.

Anklager er Anne-Mette Wedell Seerup. Forsvarer er Jesper Storm Thygesen.

Der er tale om et såkaldt indenretsligt forhør. Her vil man gerne have svar på en række tvivlsspørgsmål.

Når forhøret er overstået vil anklageren tage stilling til, hvorvidt den planlagte tilståelsessag kan gennemføres.

Tiltalte Thomas Gotthard er ankommet. Han er iklædt en sort jakke og en hvid åbenstående skjorte. Han sidder og kigger ned. Han ser mager ud.

Dommer Betina Heldmann er ankommet.

Anklager Anne-Mette Wedell Seerup beder om, at dørende bliver lukket. Hun henviser til, at der er tale om grov personfarlig kriminalitet. Hun understreger samtidig, at dørene har været lukket ved samtlige grundlovsforhør og fristforlængelser.

Hun bakkes op af tiltaltes forsvarer. Jesper Thygesen siger, at Thomas Gotthard ikke vil kunne afgive en fuld forklaring i et offentligt retsmøde.

Så skal dørene være åbne, vil sagen næppe kunne afgøres i en tilståelsessag i dag.

Han understreger, at det ikke er af hensyn til Thomas Gotthard, at han ønsker dørene lukket men af hensyn til sagens oplysninger.

Både anklager og forsvarers ønske om at lukke dørene bliver mødt af den protest fra den fremmødte presse.

Dommeren vil have uddybet, hvorfor tiltalte ikke vil udtale sig, hvis pressen er til stede.

Efter pressens protester, overvejer dommeren, hvad der skal ske.

Dommeren beslutter, at dørene skal lukkes, da Thomas Gotthard ellers ikke vil udtale sig.

Det betyder, at både presse og tilhørere skal forlade retssalen.

Dommer Betina Heldmann siger, hun vælger at lukke dørene, fordi et et offentligt retsmøde ville få betydning for Thomas Gotthards forklaring. Og konsekvensen af beslutningen kan betyde, at man ikke kan gennemføre en tilståelsessag senere.

Når det indenretslige forhør er gennemført, vil presse og tilhørere igen få adgang til retssalen.

Hvis anklagemyndigheden er tilfreds med Thomas Gotthards forklaring, vil man kunne få afgjort sagen og afgivet en dom.