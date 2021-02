Drabssigtet præst skal blive bag tremmer

På forhånd lød det dog fra politikommissær og leder af efterforskningen Jakob Grell, Nordsjællands Politi, at der ikke var afgørende nyt i sagen, men at man fortsat ikke havde grund til at antage, at andre end Thomas Gotthard kan stå bag den formodede forbrydelse.

Det står klart efter endnu et retsmøde mandag ved Retten i Hillerød, hvor anklagemyndigheden igen havde bedt om, at retsmødet blev afviklet for lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Savnet siden oktober

Maria From Jacobsen blev meldt savner af sin søster 27. oktober. Her blev det oplyst, at hun dagen forinden havde forladt hjemmet i nedtrykt til stand.

Men politiet - og retten - mener altså, at der er grund til at tro, at den 44-årige Thomas Gotthard har slået hende ihjel. I den forbindelse har de også undersøgt både hjemmet i Frederikssund og familiens sommerhus, ligesom de har benyttet lighunde i efterforskningen.

Endvidere er der indhentet store mængder overvågningsmateriale i bestræbelserne på at kortlægge Thomas Gotthards færden. Både for måske at kunne finde frem til Maria From Jakobsens lig og for minutiøst at kunne stykke en tidslinie sammen for dagene omkring hendes forsvinden, så man står med det stærkest mulige mistankegrundlag, hvis det ender med, at Thomas Gotthard også bliver tiltalt for drabet.

Indtil videre har eftersøgningen af den savnede - og formodet dræbte - Maria From Jacobsen dog været uden held.