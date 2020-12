Send til din ven. X Artiklen: Drabssagen uden lig: Præst sigtet for at dræbe Maria From Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabssagen uden lig: Præst sigtet for at dræbe Maria From

Frederikssund - 18. december 2020 kl. 09:06 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Retten i Hillerød har ophævet navneforbuddet i en sag fra Frederikssund, hvor en 44-årig mand er sigtet og fængslet for at have dræbt den forsvundne Maria From Jakobsen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den sigtede er præst. Han er den forsvundne kvindes mand, hvilket pressen hidtil har været afskåret fra at oplyse på grund af navneforbuddet.

relaterede artikler

Drabet uden lig: Bestemt genbrugsplads kan give afgørende spor 17. december 2020 kl. 09:49