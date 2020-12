Står det til efterforskningsleder Lau Lauritzen, bør navneforbuddet på den sigtede i sagen om det formodede drab på Maria From Jakobsen, ophæves af hensyn til efterforskningen.

Drabet uden lig: Politi klar til at sætte navn på siget

Efterforskningsleder ønsker navneforbud ophævet

Frederikssund - 08. december 2020 kl. 09:40 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Det vil - eller kan i hvert fald - være en hjælp i efterforskningen og jagten på Maria From Jakobsens lig, hvis offentligheden får at vide, hvem der er sigtet i sagen.

Sådan lyder vurderingen fra efterforskningsleder Lau Lauritzen, der står i spidsen for efterforskningen af dén sag, der i midten af november tog en drejning fra en forsvindings-sag, til en drabsefterforskning.

Siden da har en 44-årig mand siddet varetægtsfængslet - siget for at have taget hende af dage og samtidig skilt sig af med hendes lig.

Manden er pt. beskyttet af et navneforbud, der gør det umuligt for politiet at gå ud med navnet på manden. Derfor kan man heller ikke spørge offentligheden, om eventuelle vidner har bemærket ham bestemte steder.

"Vi er der, hvor vi af efterforskningsmæssige årsager gerne så navneforbuddet er . Men det ligger i anklagemyndighedens og rettens hænder og ikke i vores. Så vi må afvente en beslutning herfra," konstaterer Lau Lauritzen.

Han vil ikke overfor sn.dk fortælle, om der er kommet svar på nogle af de kriminaltekniske undersøgelser og prøver, der er blevet foretaget i forbindelse med drabsefterforskningen:

"Sagen bliver behandlet bag lukkede døre, så jeg hverken kan elle rvil kommentere på tekniske spor. Men jeg kan konstatere, at han fortsat er fængslet, fordi retten mener, der er begrundet mistanke, og at der ikke er dukket noget op, der afsvækker denne mistanke," siger han.

Det har tirsdag morgen ikke været muligt at få en kommentar fra anklager Anne-Mette Seerup, der allerede ved forlængelsen af varetægtsfængslingen indikerede, at man kunne være på vej med en begæring om at ophæve navneforbuddet..

