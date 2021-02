Drabet uden lig: Nu skal endnu en genbrugsplads undersøges

Politiet har allerede været i gang på flere genbrugspladser rundt om på Sjælland.

Og en minutiøs gennemgang af overvågningsmateriale fra Genbrugspladsen i Frederikssund har tidligere dokumenteret, at den drabssigtede Thomas Gotthard skilte sig af med en sækkevogn og en tønde på genbrugspladsen.

Man har også tjekket den automatiske nummerpladegenkendelse på genbrugspladsen i Jægerspris.

Og nu er turen så kommet til at gennemgå overvågningsmateriale fra genbrugspladsen i Skibby i Hornsherred med samme tættekam.

Det fremgår af den fængslingskendelse retten i Hillerød fredag opretholdt i fire uger mod Thomas Gotthard, der er sigtet for at have ombragt sin hustru Maria From Jakobsen og derpå have skilt sag af med liget på et ukendt sted, tidspunkt og på ukendt vis.

Thomas Gotthard har tidligere været præst i Skibby.