Drabet uden lig: Nu leder lighunde efter Maria i fjorden

I sagen om Maria From Jakobsen har politiet først sikret sig spor fra de eventuelle gerningssteder, hvorpå eftersøgningen gradvist er blevet udvidet, så man ud fra, hvor man finder det mest sandsynligt at finde et eventuelt lig, har afsøgt både nærområdet ved bopælen og andre steder - blandt andet Færgelunden, der ligger fire kilometer fra hendes bopæl.

Specialtrænede hunde

Siden sommer har Danmark haft seks såkaldte vandsøgehunde, der kan assistere ved eftersøgninger af lig, våben og narkotika under vand.

Uddannelsen af hundene fulgte i kølvandet på en rapport, udarbejdet af Rigspolitiet og Københavns Politi, der anbefalede, at dansk politi selv skulle have vandsøgehunde.

"De bliver et stort aktivt for dansk politi. Hundene vil ikke blot blive brugt ved drabssager, hvor der er mistanke om, at lig eller gerningsvåben er smidt i vandet, men også i forbindelse med humanitære eftersøgninger i områder med vand. Dem har vi markant flere af – cirka 60 om året. Det kan dreje sig om unge mennesker, der får for meget at drikke og falder i en å eller havn på vej hjem fra byturen, eller det kan være bortgåede personer, som man ikke kan finde på land, men som kan være faldet i en skovsø, et vandløb eller lignende," har leder af Rigspolitiets Hundetjeneste, John Jensen, tidligere fortalt til bladet Dansk Politi.

Han forudser, at ikke bare politiet, men også politiets samarbejdspartnere, som blandt andre Forsvarets dykkere, Beredskabsstyrelsen og Marinehjemmeværnet kommer til at spare tid og kræfter, når vandsøgshundene og deres førere bliver en del af politiets ”værktøjskasse”."I dag er det jo ikke unormalt, at dykkere må svømme rundt i adskillige dage for at gennemsøge et vandområde for en forsvunden person, eller at Beredskabsstyrelsen må tømme en hel skovsø for vand, selvom man reelt ikke ved, om der er noget at søge efter. En vandsøgshund vil kun markere, hvis den har fået en fært, og så véd man, at man er på rette spor, og man kan afgrænse området, siger John Jensen til Dansk Politi.