Drabet uden lig: Frygter sigtet vil fjerne spor

Det viser en aktindsigt i fængslingskendelsen, som Sjællandske Medier har fået.

Overfor sn.dk oplyser anklager Anne-Mette Seerup, at sigtelsen er den samme som ved det oprindelige Grundlovsforhør.

Det vil i praksis sige, at Maria From Jakobsen ifølge sigtelsen er blevet dræbt på en ukendt måde, et ukendt sted og på et ukendt tidspunkt.

Der er med andre ord ikke dukket nagelfaste beviser op under politiets efterforskning, der kan sige noget om det formodede drab. Eller også er der ikke kommet svar på de tekniske undersøgelser, inden retsmødets begyndelse.

Omvendt er der ifølge fængslingskendelsen dog heller ikke fremkommet tekniske beviser, der er til gavn for forsvaret. Tvært imod.

"Retten finder, at hverken den forklaring, som NN har afgivet under retsmødet dags dato, eller de nye oplysninger, der i øvrigt er fremkommet afsvækker mistanken mod NN.

Retten finder endvidere, at der er bestemte grunde til at antage, at NN på fri fod vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller påvirke vidner," hedder det således i fængslingskendelsen.

Ifølge retsbogen er der fortsat en massiv efterforskning af sagen i vente:

Sideløbende med, at politiet forsøger at finde Maria From Jakobsens lig, skal der gennemgåes store mængder videoovervågning, genafhøres adskillige, centrale vidner samt undersøgelse af telefoner og computere.