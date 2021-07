Se billedserie Foto: Nikolai Rosler Jørgensen

Drab på 19-årig i sommerhus: Det ved vi nu

Frederikssund - 21. juli 2021 kl. 15:10 Af Nikolai Rosler Jørgensen og Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

En 42-årig mand blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Hillerød, sigtet for drab på en 19-årig mand i et sommerhus i Vellerup Sommerby ved Skibby i Hornsherred.

Inden dommeren valgte at lukke dørene, fremgik det i retslokalet, at den 42-årige er sigtet for at have stukket den unge mand, han er i familie med, med en ukendt skarp genstand to gange i brystet, én gang i låret og én gang i foden.

Den sigtede nægter sig skyldig, og retten har nedlagt navneforbud, så hverken den sigtedes eller den dræbtes navn må nævnes.

I retten virkede den sigtede usammenhængende og træt. Da han kom gående ind, spurgte han: »Er det ikke snart overstået?«, og han hviskede, at det ikke var ham, der burde sidde i retten.

- Jeg blev overfaldet, sagde han for sig selv med nedslået blik.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at politiet kort før klokken 04.30 fik en anmeldelse om, at der havde været håndgemæng mellem to mænd i et hus på Hybenvænget, og at en 19-årig mand skulle være kommet alvorlig til skade.

Den 19-årige blev erklæret død klokken 05.04, og en cirka 40-årig mistænkt blev anholdt omkring det tidspunkt.

Siden tidligt onsdag morgen har der været afspærringer i området, og politiets kriminalteknikere og hundepatruljer har undersøgt stedet.

Politikommissær Jakob Rahbek fra Nordsjællands Politi har desuden været ude og efterlyse vidner, der har set eller hørt noget i relation til sagen i tidsrummet mellem klokken 02 og 04.30.

