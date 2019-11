Foto: Allan Nørregaard

Dom: 15-årig får sidste chance før udvisning

Frederikssund - 23. november 2019 kl. 06:46 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du skal tænke dig virkelig godt om fremover. Du får nok ikke en chance til. Så hold nu din sti ren.

Sådan lød ordene, da dommer Signe Borregaard Rasmussen ved Retten i Hillerød fredag gav en 15-årig dreng fra Frederikssund en advarsel om udvisning i forbindelse med, at han blev kendt skyldig i at have udøvet vold mod en 16-årig dreng ved Bløden i Frederikssund om aftenen den 3. oktober i år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 15-årige stod sammen med en 17-årig dreng tiltalt for sammen at have givet den 16-årige dreng fire slag i ansigtet, der efterlod den 16-årige med en rift i læben, blå mærker og et sæbeøje.

De to nægtede sig skyldige og fortalte, at de blot havde siddet på en bænk og røget hash, da den 16-årige og hans venner gik forbi, og intet andet skete.

De var dog en noget anderledes forklaring, den 16-årige og hans to venner gav i retten. Alle tre forklarede de, at de, sammen med to andre venner, havde været ude at gå tur med den enes hunde ved Bløden, da de to tiltalte pludselig havde henvendt sig til den 16-årige og begyndt at slå ham.

Da den forurettede og de to venners forklaringer stemte overens, valgte den enige domsmandsret at finde de to skyldige. Den 15-årige blev, foruden en advarsel om udvisning, idømt tre måneders fængsel, hvoraf de 30 dage skal afsones nu, og de sidste to måneder, hvis han begår kriminalitet indefor det næste år. Den 17-årige blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf han skal afsone de fire nu, og de sidste to, hvis han begår kriminalitet indenfor det næste år.

De valgte begge at acceptere dommen på stedet.

