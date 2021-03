Retten i Hillerød har idømt en 24-årig mand et år og to måneders fængsel for at have voldtaget sin tidligere kæreste på en adresse i Frederikssund i efteråret. Foto: Allan Nørregaard

Dømt for at voldtage bedøvet kvinde

Frederikssund - 22. marts 2021 kl. 05:10 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Et år og to måneders ubetinget fængsel. Sådan lyder dommen, som en 24-årig mand har fået ved Retten i Hillerød for at have voldtaget en kvinde, der havde indtaget smertestillende medicin, på en adresse i Frederikssund natten til den 20. oktober sidste år klokken cirka 01.30.

I retten nægtede den 24-årige sig skyldig i at have voldtaget kvinden, som er en tidligere kæreste, fremgår det af dombogen.

Han forklarede, at han den 19. oktober havde hjulpet hende med indkøb, og at de i »hans hoved« havde aftalt at afslutte forholdet med et samleje, men iøvrigt ikke havde haft seksuel samkvem, efter de gik fra hinanden.

Overhørte protester Ifølge dombogen forklarede kvinden i retten, at hun havde taget sin smertestillende medicin og var gået i seng for at sove. Hun vågnede med manden oven på sig, men trods hendes protester fortsatte han samlejet, mens han holdt sine hænder på hendes skuldre.

Domsmandsretten fandt generelt hendes forklaring troværdig og sikker, og to af de tre domsmænd hæftede sig ved, at kvinden havde sagt »gå væk« og »stop«, men at manden havde fortsat samlejet med hænderne på hendes skuldre. To af de tre domsmænd mente desuden, at kvindens forklaring blev understøttet af SMS'er, som tiltalte sendte til hende efter samlejet.

Skal betale sagsomkostninger En domsmand gik ind for seks måneders fængsel til den 24-årige, mens de to øvrige ønskede, at han skulle straffes med et år og to måneders fængsel, og det endte dommen med.

Retten besluttede, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget. Den dømte skal desuden betale sagens omkostninger.