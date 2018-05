Dømt: Fem og seks års fængsel for våbenbesiddelse

To mænd på henholdsvis 31 og 40 år er ved et nævningeting ved Retten i Hillerød mandag blevet idømt fængsel i fem og seks år for besiddelse af en US-karabin 7.62 mm isat magasin med skarp ammunition samt besiddelse af to magasiner med 15 skarpe patroner samt to æsker med i alt 99 skarpe patroner, oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.