Divisionsledelse genvalgt hos spejdere

31. maj 2021

Der var genvalg til 10 og nyvalg til én, da Divisionsledelsen hos Det Danske Spejderkorps' Ege-division i Frederikssund, Halsnæs og Egedal kommuner holdt generalforsamling i fredags med mere end 50 deltagere.

Det foregik hos Erik Harefod Gruppe på spejdergrunden på Udlejrevej i Ølstykke, nærmere bestemt udendørs i en bålhytte og under et stort mastesejl. Sådan afvikles spejdermøder her i coronatiden.

Her gjorde spejderlederne status over et år med en hel del aflysninger af større spejderarrangementer blandt andet divisionssommerlejr.

Ege-divisionens økonomi er dog heldigvis stabil. Det førte til, at divisionsledelsen foreslog at reducere kontingentet fra spejdergrupperne til division for 2. halvår, og det blev vedtaget, oplyser Det Danske Spejerkorps' Ege-division i en pressemeddelelse.

- En god økonomisk støtte til spejdergrupperne, således at de kan udbyde unikke spejderaktiviteter fremadrettet, så endnu flere børn og unge kan blive spejder rundt i de tre kommuner, siger divisionschef Ole Dalskov i pressemeddelelsen.

Der er nu 11 aktive voksne i Divisionsledelsen. Det er Rikke Kofod, Tessie Frandsen, Ida Johansen, Ole Dalskov, Paw Larsen, Iben Langgaard, Søren Larsen, Alice Linning, Tina Rasmussen, Sanne Thomsen (nyvalgt) og Anders Borgbjerg.

Den nyvalgte divisionsledelse skal nu i gang med at planlægge den kommende spejdersæson med aktiviteter for divisionens cirka 1100 aktive børn, unge og voksne.

De 50 deltagere i generalforsamlingen indledte iøvrigt aftenen med en Woop naturskattejagt i en relanceret app i en ny udgave. Woop Apps formål er at få flere børn og unge ud i naturen og koble det med leg og læring. Den nye version har et øget fokus på naturvidenskab, hvilket Det Danske Spejderkorps og andre samarbejdspartnere har været med til at sikre. Dysten blev vundet af lederne fra Erik Harefod Gruppe.