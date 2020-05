Dissing & Las spiller gratis og virtuelt

Forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer ser ud til at stå ved magt, når kulturnatten Blå Nat holdes fredag den 5. juni i Jægerspris. Men arrangørerne fortvivler ikke, så den Blå Nat bliver gennemført - bare virtuelt, så man kan følge med via Facebook.

- Denne dag får alle mulighed for af vælge de bedste sidepladser. For koncerten skal nydes hjemme fra stuerne. Den afvikles nemlig uden publikum i Rejsestalden, men livestreames i god professionel kvalitet over via Facebook. Og så er det altså ganske gratis at være med!, oplyser foreningen Musik mellem Fjordene, der står bag arrangementet sammen med Rejsestalden, og som peger på, at der altid er tale om høj kunstnerisk kvalitet og god stemning ved koncerterne i kulturhuset.