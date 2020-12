Disse aldre og køn er mest ramt af Covid 19

I perioden fra 7.-15 oktober var det især de erhvervsaktive og mænd, der var smittet i Frederikssund Kommune, nemlig 63 procent for sidstnævntes vedkommende.

Det viser Statens Serum Instituts opgørelse over bekræftede tilfælde af Covid-19 fra onsdag den 2. december til og med torsdag den 10. december.

I opførelsen kan man læse, at der er 106 nye smittede i Frederikssund Kommune på de otte dage. Heraf optræder 23 tilfælde i aldersgruppen 40-49 år, 19 i aldersgruppen 50-59 år og 16 smittede blandt 10-19 årige.

Til gengæld er der kun 4 i hver af gruppen af over 80-årige, der har størst risiko for at blive alvorligt syge og dø, og blandt de 10-14 årige.