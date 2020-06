René van der Laer stopper som direktør for uddannelsesinstitutionen U/Nord i Frederikssund, Hillerød, Helsingør og Lyngby-Taarbæk. Foto: U/Nord

Direktør stopper på U/Nord

Frederikssund - 24. juni 2020

Direktør René van Laer stopper på uddannelsesinstitutionen U/Nord med afdelinger i Frederikssund, Hillerød, Helsingør og Lyngby, oplyser U/Nord i en pressemeddelelse.

- Nu har jeg aftjent min værnepligt. Det er 45 år siden, at jeg startede, og i år er det 40 år siden, at jeg holdt min første dimissionstale, sagde direktøren, da han meddelte medarbejderne, at han stopper som direktør for U/Nord.

I august 1975 startede René van Laer som underviser på Lyngby og Omegns Handelsskole - en stillingsbetegnelse, som hurtigt blev byttet ud med betegnelsen leder, sidenhen vicedirektør, og de sidste 30 år har der stået direktør på visitkortet.

Gennem de 30 år har René vand Laer stået i spidsen for fusioner, navneændringer, byggeprojekter, reformer, nye uddannelser og opstarten af et nyt gymnasium.

Som et flot punktum for sin tid som direktør for U/NORD har René van Laer de seneste to år styret uddannelsesinstitutionerne Knord og ESNord gennem en fusion. Resultatet er U/NORD; en uddannelsesinstitution med otte adresser i Nordsjælland, en bred palet af erhvervs- og gymnasiale uddannelser og 670 medarbejdere og 14.000 elever og kursister.

- Nu er rammerne for fusionen lagt, og jeg mener, det er det rette tidspunkt at finde en ny direktør. Nu skal der sættes farver på selve maleriet - og det vil være logisk, at den nye direktør sammen med vores mere end 600 dygtige medarbejdere kan sætte kursen for de næste 3-5 år, udtaler René.

Når René van Laer stopper den 30. september i år bliver det ikke et definitivt farvel til uddannelsesverdenen. I kraft af hans mangeårige erfaring med byggeprojekter og sit store netværk har U/Nords bestyrelse ønsket at tilknytte René som særlig rådgiver med reference til bestyrelsen, efter at han er fratrådt som direktør.

Hans arbejdsopgaver bliver at sikre, at de foreliggende byggeprojekter i henholdsvis Helsingør og Hillerød kommer godt fra start.

Samtidig fortsætter han med sit omfattende bestyrelsesarbejde for blandt andet Ørestad Gymnasium og FGU Nord.

U/Nords bestyrelse har igangsat en proces, der skal føre til, at en ny direktør efter planen kan tiltræde den 1. oktober 2020.