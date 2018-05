Projektchef i Vejdirektoratet, Henrik Vincentsen, fortæller, at det endelige udbudsmateriale til betalingssystemet ved den nye fjordforbindelse, er sendt i udbud nu. Foto: Kim Rasmussen

Dialog skal sikre effektiv brobetaling

Frederikssund - 23. maj 2018 kl. 05:12 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tæt dialog mellem Vejdirektoratet og markedet for betalingsanlæg skal sikre en så god og billig løsning ved den nye fjordforbindelse som muligt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vejdirektoratets endelige udbudsmateriale for betalingsanlægget ved Kronprinsesse Marys Bro er netop sendt i udbud. Et udkast blev dog allerede sendt på markedet i november sidste år, og i den mellemliggende periode har de fem prækvalificerede bydere været i tæt dialog med Vejdirektoratet for at sikre, at det endelige materiale bliver så godt som muligt set ud fra en række kriterier.

- Vi arbejder med en konkurrencepræget udbudsform, som giver os en mulighed for at komme i dialog med markedet. Det gør vi med henblik på at få de bydendes input til at optimere materialet så meget som muligt og dermed også den samlede kontrakt i forhold til de services, som markedet kan tilbyde, siger projektchef i Vejdirektoratet Henrik Vincentsen.

Fra november og frem til april har Vejdirektoratet været i dialog med de fem bydere, fire europæiske og én dansk, som er blevet opfordret til at komme med alle tænkelige input til det endelige udbudsmateriale.

- Der er måske nogle, som kan sige, at med deres løsninger, skal man hellere gøre det på en anden måde, end vi har beskrevet. Vi har opfordret byderne til at udfordre vores materiale ud fra fire kriterier, som vi har opstillet, for vi ønsker grundlæggende at få et betalingsanlæg, som er så nemt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt, siger Henrik Vincentsen.

De fem prækvalificerede bydere har frem til udgangen af juni til at strikke deres endelige bud på etablering og drift af betalingsanlægget sammen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 23. maj.