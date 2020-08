Blandt 100 ansøgere har Skat fundet omkring 12 af de i alt 25 medarbejdere, der skal bruges på det nye skattecenter i Frederikssund. Her skal de arbejde med at afsløre sort økonomi og social dumping. Foto: Allan Nørregaard

Det tager tid at finde ansatte til Skat

Skattestyrelsen mangler fortsat at finde halvdelen af de 25 folk, der skal bruges til at arbejde med sort økonomi og social dumping i det nye skattecenter i Frederikssund. Skattecentret kommer til at ligge på Kilde Allé 16, hvor der tidligere har været skattecenter.

Det tager tid at finde ansatte til Skat i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Skattestyrelsen har fundet omkring 12 af de 25 folk, der skal bruges i den nye afdeling for sort økonomi. Nye opslag og åbent hus er på vej.

