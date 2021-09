Se billedserie På søndag åbner Sønderby Bryghus officielt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Det startede som en fælles interesse, nu åbner de nyt bryghus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det startede som en fælles interesse, nu åbner de nyt bryghus

Frederikssund - 03. september 2021 kl. 08:47 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Søndag den 5. september åbner Sønderby Bryghus, en drøm, der begyndte i en mørk kælder.

Med højt skum, musikreferencer og gode historier åbner Bo Zoffmann og Henrik Laurents Sønderby Bryghus den 5. september - men hvordan kom øl-eventyret egentlig her til?

For at finde svaret skal vi tilbage til 2014, hvor Bo Zoffmann og Henrik Laurents kiggede hinanden i øjnene og besluttede, at de gerne ville prøve at brygge øl.

Begyndte i kælder Men hvor får man lige plads til et bryggeri, hvilke slags øl skal man lave, og hvordan gør man overhovedet?

Svarene blev fundet i en kælder, hvor venneparret fik lov at lave deres første nanobryggeri.

- Vi er begge to nogle nørder inden for hvert vores område og ville gerne lave noget i fritiden, der stak lidt ud, siger Henrik Laurents, der til daglig arbejder indenfor IT-branchen, mens Bo arbejder med økonomi.

Begyndte i det små I nogle år gik venneparret og bryggede på 40 liter øl ad gangen, indtil de besluttede sig for at udvide deres fritidsprojekt en smule.

I 2018 blev Sønderby Bryghus grundlagt, da de to forelskede sig i den lille landsby og hver for sig købte sommerhus der.

I 2019 flyttede bryggeriet ud i Bo Zoffmanns mors tomme kælder, hvor der var plads til at brygge mere øl ad gangen og der blev eksperimenteret med forskellige typer af øl og variationer.

- For mig handler det meget om at nørde processen ved at brygge øl, at prøve at gøre noget anderledes og eksperimentere lidt samtidig med at man laver noget folk kan lide at drikke, siger Henrik Laurents.

Musik er inspiration Nu brygger venneparret otte til ti forskellige slags øl - nogle faste, andre sæsonbetonede, men fælles for dem alle, er at de er inspireret af musik.

- Når vi går og brygger, hører vi altid musik som inspiration, og musikken betyder meget for os begge, så det er meget naturligt at vi også har opkaldt alle vores øl derefter, fortæller Henrik.

»House of the rising sun«, »No woman no cry« og »A whiter shade of ale« er blot nogle af de musikalske referencer, der er til at finde på de kunstneriske etiketter.

Nye navne - Nogle gange stod vi og bryggede på en øl, der skulle hedde »Dark side of the moon«, men så kom den ud og smagte slet ikke som en øl med navnet »Dark side of the moon«, så kaldte vi den »Paint it black« i stedet.

Og den slags tilfældigheder kommer der mange af, når man brygger øl på hobbyplan.

- Vi har en American Brown Ale, som vi en dag skulle brygge mere af, men da den kom ud gik det op for os, at vi helt havde glemt at putte chokolademalten i, som gør en American Brown Ale. Det blev så til en ny øl, for den var ret god, siger Henrik Laurents med et smil på læben.

Sønderby Bryghus Med tiden er ølbrygningen blevet mere kommerciel, og derfor skulle der også bedre lokaler til.

Venneparret investerede i den gamle købmandsbutik i Sønderby, hvor bryggeriet nu ligger sammen med kulturhuset, hvor café og butik er under renovering.

Det er et lille bryggeri, hvor en sød og bitter duft af gæring rammer én, så snart man træder ind i det kridhvide lokale.

I hjørnerne af det lille laboratorium står der plastiktønder til gæringen, mens der i resten af rummet står et hav af andre redskaber og maskiner til ølbrygningen.

Siden februar - Vi bryggede her første gang i februar, og kan nu også fordoble mængden, vi brygger ad gangen til 200 liter, siger Henrik Laurents.

Målet med projektet er ikke at konkurrere med andre bryggerier, derfor satser venneparret heller ikke på at nå ud i kæder og stræder med deres farverige etiketter.

I stedet satser de på at sælge småt og lokalt.

Ren passion - Det er ikke formålet, at vi skal kunne leve af det her. Det er en hobby og en passion, hvor vi gerne vil lave øl, som folk kan lide og passer ind i de rammer, vi selv kan stå inden for, siger Henrik.

Søndag den 5. september klokken 14 åbner bryghuset i Sønderby, hvor alle kan smage en »House of the rising sun«, eller en » A whiter shade of ale«, mens man nyder musikken bag inspirationen og hører nogle af de mange historier fra venneparrets øl-eventyr.