Havnebadet skal efter planen realiseres i Sydkajen og stå klar i 2022.

Det kolde dyp nærmer sig

Byråd giver grønt lys til nyt udbud af havnebad

Frederikssund - 03. februar 2021 kl. 14:22 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen

Vi kender det fra Nordhavn i København. De mørke planker under fødderne. Solen i øjnene. Udsigt over havnen. Håndklædet, der ligger klar ved siden af croissanten og kaffen, der skal indtages efter det kolde dyp. Du tjekker for vandmænd og brandmænd i vandet. Der er fri bane, og så er det ellers bare at springe ud i det. Ja, hvis alt går efter planen, så kan den oplevelse blive noget af det, som Frederikssund Havn byder på i 2022, hvor et havnebad efter planen skal stå klar. Den vision kom et skridt nærmere på seneste byrådsmøde, hvor byrødderne i Frederikssund Kommune - næsten enstemmigt - stemte for at afsætte 500.000 kroner til at gennemføre et nyt udbud af havnebadet og 300.000 kroner til intern projektering.

Et havnebad i Frederikssund har været på tale siden 2013, og i budgettet for 2021-24 er der afsat 25 millioner kroner til gennemføre projektet. A.P. Møller Fonden har desuden givet tilsagn om støtte på 8,2 millioner kroner til projektet. Havnebadet var senest i udbud i 2019. Dengang var der ikke nogen entreprenører som kom med et brugbart bud på opgaven. Siden er projektet blevet rettet til, og i byrådssalen fejler optismismen ikke noget.

"Det er jo næsten den bedste og mest positive måde, man kan starte et nyt år med nye byrådsmøder på," sagde formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), i sine indledende kommentarer til dagsordenspunktet, som var aftenens første.

"Der er ingen tvivl om, at et havnebad vil tiltrække rigtigt mange badegæster, både lokale og fra oplandet, og vil være med til at skabe mere liv på Frederikssund Havn, sådan som byrådet ønsker," sagde Jesper Wittenburg (S), som blev bakket op af Anne Sofie Uhrskov fra Venstre.

"På vegne af Venstres byrådsgruppe vil jeg gerne sige, at vi er rigtigt glade for, at vi nu kan få sejlet ét af de skibe i havn, som vi har arbejdet med rigtigt længe. Et kultur- og havnebad vil uden tvivl give et løft til Frederikssund," sagde Anne Sofie Uhrskov.

Hos Dansk Folkeparti glædede Inge Messerschmidt sig over, at Handicaprådet er blevet inddraget i projektet og tilføjede et aber dabei.

"Skulle det mod forventning vise sig, at der igen ikke er interesse hos entreprenørerne for at føre projektet ud i livet, må vi tage en drøftelse i byrådet om, hvorvidt det overhovedet er realistisk med et havnebad i Frederikssund. Men vi krydser selvfølgelig fingre," lød det fra Inge Messerscmidt.

Enhedlistens Pelle Andersen-Harild stemte som den eneste imod, at gå videre med det nye udbud af havnebaddet.

"Det er jo et kuldsejlet projekt, som man nu prøver at strømline. Jeg synes det er for tidligt at klappe i hænderne, da man først bør se på, om projektet er til at opnå," sagde Pelle Andersen-Harild blandt andet.

Frederikssund Kulturhavn Undervejs i behandlingen af dagsordenspunkt blev snakken ledt hen på, hvad området omkring havnebadet skal hedde. Jørgen Bech fra Venstre har tidligere foreslået 'Frederikssund Kulturhavn' og var igen på banen med det forslag.

"Med navnet Frederikssund Kulturhavn viser vi, at havnen er noget særligt, og at den adskiller sig fra lystbådehavnene i Frederikssund. Derudover passer det godt med, at vores nye havnebad bærer navnet Frederikssund Kultur- og Havnebad," sagde Jørgen Bech.

Det mødte opbakning fra blandt andre Fritids- og Kulturudvalgsformanden.

"Den køber jeg gerne. Jeg synes, det er et glimrende forslag. Tommelfinger opad herfra," sagde Jesper Wittenburg, som åbnede op for at få navnespørgsmålet på dagsordenen i Fritids- og Kulturudvalget.