Det har butiksejer travlt med under nedlukning

Butikkerne i Frederikssunds gågade har nu været corona-lukkede i tre uger. Men den 23-årige indehaver af »CeRi Flowers«, Cecilie Jepsen-Sølvhøj, har ikke siddet stille derhjemme. Hun har brugt lockdown til at få skiftet klinkegulvet ud med trægulv i byens nok mindste butik i Jernbanegade 28, ligesom hun har malet væggene mudderbrune, fået LED-lyskæder i loftet og bestilt varer hjem fra nye leverandører, alt imens hun har betjent kunder, der kan shoppe via Instagram og afhente deres køb ved døren - helt efter reglerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her