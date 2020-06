Se billedserie - Det ER pragtfuldt at passe roserne. Vi er alle efterlønnere og pensionister, og vi har det rigtig godt sammen, siger Sussie Staun Petersen, 66 år. Foto: Henrik Helmer Petersen

Det gode pensionistliv blandt 5000 roser

Frederikssund - 25. juni 2020

Sussie Staun Pallesen savner sjældent rektorkontoret på Frederikssund Gymnasium. Hun er i dag aktiv pensionist med rosensaks i hånden i Gerlevparken. Frederiksborg Amts Avis fortæller historien torsdag.

Da Sussie Staun Pallesen forlod stillingen som rektor på Frederikssund Gymnasium og gik på efterløn for knapt fem år siden, kriblede det i hende. Hun ville ud og bruge sine hænder og sin krop med noget fysisk aktivitet og arbejde.

Siden har hun været formand for Gerlevparkens Venner, og som sådan står hun i spidsen for de 35 frivillige personer, der passer Gerlevparkens 5000 roser.

Sussie Staun Pallesen har også sine »egne« roser at passe i den flotte rosenpark, der blandt roseninteresserede er kendt og anerkendt i hele verden for parkens enestående samling af roser.

- Jeg har selv tabt mit hjerte til de historiske Alba Roser, De Hvide Roser, siger hun og tilføjer med et smil:

- Nok fordi det er dem, jeg er blevet sat til at passe.

I 2018 blev Verdens Rosenkonvent afholdt i parken. Omkring 500 gæster fra 38 nationer kom til Gerlevparken og beundrede parkens flor af roser, der opdelt i tre afdelinger. Der er de historiske, gamle roser. Der er de botaniske, de vilde roser. Og der er samlingen af Poulsen roser, roser forædlet af det danske gartneri Poulsen Roser hen over 100 år.

- En af "mine" roser fik stor opmærksomhed. Det var Dronningen af Danmark, der er en mere end 100 år gammel historisk Alba Rose fra udlandet tilegnet en dansk dronning Den havde mange af de besøgende ved rosenkonventet hørt om, men aldrig set, fortæller Sussie Staun Pallesen.

Som rosenpark har Gerlevparken i Gerlev på Hornsherred to formål. Parken vil gerne være med til at bevare roser, der kunne være i fare for at forsvinde. Derudover vil Gerlevparken gerne præsentere en unik samling af roser, der forår, sommer og efterår er et besøg værd, hvad enten man er rosennørd eller bare vil nyde en park med et enestående rosenflor.

Det var ægteparret Grethe og Aage Kann Rasmussen, der i 1979 overdrog cirka 10 hektar jord til Fonden for Træer og Miljø. De boede på Møllehøj ligeved.

De havde en passion for træer. Deres ønske var, at de ti hektar jord skulle plantes til som et arboret, en samling af træer, og sådan blev det. Træsamlingen er stadig en del af Gerlevparken.

I begyndelsen af 80'erne plantede Dronning Ingrid en ny ide. Hun var protektor for Fonden for Træer og Miljø, og hun frygtede, at den gamle rosengartner - og rosesamler Valdemar Petersens samling af historiske roser ville gå tabt, når han ikke levede længere.

Dronning Ingrid sørgede for, at hans samling af 778 tyske og franske historiske roser kom til Gerlevparken i 1984, to år før han gik bort.

- Sådan blev Gerlevparken også til rosenpark, fortæller Sussie Staun Pallesen historien.

Roserne blev i mange år passet af en gartner ansat til opgaven. Men vedkommende blev sparet væk, og ukrudtet begyndte at true roserne og parkens herlighed.

Så trådte en gruppe af frivillige i lokalområdet til. De stiftede i 2013 Gerlevparkens Venner, og foreningen har siden passet og plejet rosenparken.

- Det ER pragtfuldt at passe roserne. Vi er alle efterlønnere og pensionister, og vi har det rigtig godt sammen, siger Sussie Staun Petersen, 66 år.

Roser er hendes yndlingsblomst, hun og manden har også selv roser i haven i Jægerspris. Her boede hun fem år i sin barndom, og her har hun boet de sidste par årtier. I de forgangne knapt fem år har hun som efterlønner og nu som pensionist brugt en dag om ugen forår, sommer og efterår på at klippe roser og luge i bedene. Ferier tager hun sjældent længere end en uge ad gangen. Roserne skal passes.

- Det bliver jeg ikke træt af. I hvert fald ikke foreløbig, bedyrer hun og viser rundt:

- Er her ikke vidunderligt? Parken er et besøg værd hele sæsonen. De kommende to-tre uger er her allerflottest.

Det er gratis at besøge Gerlevparken, og her er bænke og borde og mulighed for at spise medbragt mad. Hvis man vil, kan man donere en lille kontant tak til parken som tak for kigget.