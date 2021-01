Nyt budget viser, at Marys Bro tjener sig selv hjem inden for de aftalte 40 år. Foto: Allan Nørregaard

Det går bedre end frygtet for Marys Bro

Frederikssund - 06. januar 2021 kl. 11:23 Af Henrik Helmer Petersen

Fjordforbindelsen Frederikssunds nye langtidsbudget viser, at tilbagebetalingstiden på 40 år kan overholdes ved en daglig trafik på minimum 7100 køretøjer efter indsvingsperioden. Budgettet er udarbejdet med en ny model, som blandt andet indregner erfaringer fra det første år i drift.

Kronprinsesse Marys Bro har nu været i drift i mere end et år, og selvom 2020 har været et meget usædvanligt år, er det muligt at tage udgangspunkt i praktiske erfaringer fra driftsfasen i det nye langtidsbudget for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Der er brugt en ny model til at beregne langtidsbudgettet, som i højere grad tager højde for realiserede udgifter og indtægter, samt trafikkens udvikling hen over årene. Modellen giver også et bedre indblik i afskrivninger, lånebehov og forskellige scenarier for tilbagebetalingstiden.

Bestyrelsen har valgt en finansstrategi, hvor de nuværende lån er optaget med fast rente. Med stigende inflation vil indtægterne stige, mens lånet er til fast rente, hvilket er til selskabets fordel. Andre udgifter til eksempelvis leverandører vil dog følge inflationen.

Baseret på Finansministeriets renteprognose forventes en stigende rente frem mod 2050, hvilket er lagt ind som en forudsætning. En stigende rente er til selskabets fordel, da gælden er størst starten, når renten er lav, og lavere senere, hvor renten forventes at være højere.

Prisstigninger Prisen for at køre over Kronprinsesse Marys Bro justeres i intervaller, så den er på niveau med inflationen. I langtidsbudgettet er der forudsat én prisstigning frem til 2029 for person- og varebiler, og to stigninger for lastbiler. Derefter forventes prisstigninger hvert tredje år.

Indsving Erfaringer viser, at det tager tid at lære en ny rute at kende. Derfor arbejdes der med en såkaldt indsvingsperiode frem til 2025, hvor trafikken forventes at være normaliseret og derefter følger den generelle trafikstigning i samfundet, som ifølge Landstrafikmodellen vil være på 0,9 procent om året.

Indsvingsperioden for person- og varebiler og lastbiler er ikke helt ens, da lastbiler ikke må benytte Kronprins Frederiks Bro, og derfor forventes forskellige forløb.

Trafikudvikling Det er sandsynligt, at der vil være en generel vækst i trafikken i hele området. Kronprins Frederiks Bro er tæt på kapacitetsgrænsen i myldretiden, og derfor vil øget trafik medføre trængsel og forsinkelse via den rute. Det vil øge fordelen ved at vælge Kronprinsesse Marys Bro, som dermed kan forventes at stå for en større andel af trafikken over Roskilde Fjord.

Udviklingen i det nye byområde Vinge kan også bidrage til yderligere trafik over Kronprinsesse Marys Bro, og tilsvarende kan en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen til Frederikssund medføre øget trafik.

Tilbagebetalingstid Langtidsbudgettet tager højde for forskellige scenarier i trafikudviklingen, og hvordan det vil påvirke tilbagebetalingstiden. Beregningerne viser, at hvis alle forudsætninger i budgettet overholdes, vil det være muligt at betale gælden tilbage på 40 år ved minimum 7100 køretøjer dagligt efter indsvingsperioden. Dette er baseret på en trafikvækst på 0,9 procent per år efter indsvingsperioden.

Ved en daglig trafik på 7700 køretøjer per år, som dette langtidsbudget forudsætter, vil tilbagebetalingstiden være 36 år, og dermed vil selskabets gæld være betalt i 2055.

Hvis trafikvæksten er højere, forkortes tilbagebetalingstiden, og omvendt kan lavere vækst medføre forlænget tilbagebetalingstid, hvis de andre forudsætninger holder.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at overholde tilbagebetalingstiden på 40 år, og ikke selv er i stand til at løse problemet, skal den henvende sig til ejeren og drøfte tiltag. Derfor bør det senest i 2022 vurderes, om det er nødvendigt med tiltag, når der er flere års erfaring med trafikudviklingen. Det vil gøre det muligt at overveje tiltag inden den forudsatte prisstigning i 2023.