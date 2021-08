Det blev nej til husbåde i havn

Se billedserie Selvom det har været på tale af flere omgang, så skal der ikke være husbåde i Frederikssund havn. Foto: Maj-Britt Holm

Frederikssund - 19. august 2021 kl. 06:06 Af Af: Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er kommunens plan, at skabe mere kultur og liv i Frederikssund havn, men husbåde bliver ikke løsningen.

Det har ellers været op og vende før, at husbåde kunne være en god måde at skabe liv i havnen på året rundt, men det blev ved et møde i Plan og Miljøudvalget nedstemt.

- Der er en række grunde til at vi har valgt at takke nej til tilbuddet om flydende boliger i havnen. For det første har vi allerede mange boliger omkring havnen og ønsker derfor at skabe liv på en anden måde, fortæller Jørgen Bech fra Venstre, der er udvalgsformand.

Firmaet Waterconstruct havde ellers et konkret ønske om to-tre flydende boliger, der ikke stak mere end 3,8 meter over vandlinjen og altså ikke ville være til gene for de nuværende boliger.

Og vender man hovedet mod landets hovedstad, København, så kan husbåde findes flere steder, hvor de bidrager til et diverst og spændende liv. Alligevel mener Jørgen Bech ikke at de flydende boliger er løsningen.

- Vi vil i stedet prioriterer kultur og andre tilbud, der kan lokke folk ned til havnen. Det kunne være udstillinger eller bassiner, siger Jørgen Bech.

Et af de projekter, der står øverst på listen er Frederikssund Kultur- og Havnebad, der har været på tale i flere år.

Ifølge Jørgen Bech, er der også andre faktorer, der spiller ind i beslutningen om ikke at tillade de flydende boliger.

- Vi mener at havnen er for lille, når vi samtidig fortsat har et ønske om at både og skibe kan komme ind og ud af havnen, siger han.

Derudover er der også planer om at sikre Frederikssund mod oversvømmelser i fremtiden.

Derfor er der indsendt en ansøgning til Realdania om at indgå i samarbejde med partnerskabet »Byerne og det stigende havvand«, der skal styrke kommunens indsats med oversvømmelses- og kystsikring af midtbyen.