Se billedserie Andreas og Chelle Simonsen (t.h.) har solgt kaffebaren og ismjeriet Ærligt på Frederikssund Havn til iværksætteparrets teamleder Louise Kejser Nyvold per 1. september. Caféen i Slangerup er også solgt, mens butikkerne i Birkerød, Værløse og Liseleje er sat til salg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Derfor sælger iværksætterpar cafékæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor sælger iværksætterpar cafékæde

Frederikssund - 31. august 2021 kl. 05:18 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Tre års iværksættereventyr er slut: Chelle og Andreas Simonsen har solgt kaffebaren og ismejeriet Ærligt, der åbnede i december sidste år på Frederikssund Havn, til deres teamleder Louise Kejser Nyvold per 1. september.

Natasja Heyde og hendes kæreste Jonathan overtager Café Ærligt på Kongensgade i Slangerup med et nyt koncept den 1. oktober. Desuden har iværksætterparret bebudet, at de sætter bageriet i Birkerød og de to butikker i Værløse og Liseleje til salg, sidstnævnte er kun åben i sommerhalvåret.

»Livet sker, tiden går og tingene ændrer sig. Det samme er sket hos ÆRLIGT«, som Chelle og Andreas Simonsen konstaterer i et opslag på Ærligts Facebook-side.

- Det har ikke været et nemt valg. Nu er det bare tid til, at Andreas og jeg og vores tre børn skal være sammen. Nu er det tid til noget andet, siger Chelle Simonsen, der bor i Slangerup sammen med gemalen og deres børn i alderen tre til syv år.

Iværksætteren lægger ikke skjul på, at det har været hårdt, men også rigtig sjovt at udvikle sin og gemalens forretning, de ifølge et tidligere interview fik idéen til, fordi livet som småbarnsfamilie var svært at forene med krav på arbejdsmarkedet. Pt. ved de ikke, hvad de skal arbejde med, når alle Ærligt-butikkerne er solgt.

Vækst og gæld

Ærligt ApS offentliggjorde den 19. juli i år sit årsregnskab for perioden 31. august til 31. december 2020. Her viste resultatopgørelsen for de kun fire måneder et underskud på 382.389 kroner, en egenkapital på 72.611 kroner og kortfristede gældsforpligtelser på 924.418 kroner.

- Sådan er det jo, når man vækster, påpeger Chelle Simonsen, der tilføjer, at parrets mål er at komme videre uden gæld, men ellers ikke vil ind på det økonomiske med henvisning til, at det er en privat sag.

Afskedsfest og nye tider

Der er lige nu omkring 60 ansatte på del- og heltid i de fem butikker, hvor der i den næste måned holdes afskedsfest ved at sælge alle de »gamle klassikere« såsom dobbelt ballade, brunbassen, kanelfætter og andre. Fra 1. oktober bager de ikke længere frisk brød og wienerbrød, men serverer andre former for kage, indtil bageriet er solgt.

Louise Kejser Nyvold, der har været ansat i halvandet år hos Ærligt, overtager butikken i Frederikssund, rettighederne til navnet, kaffevognen Doris og iscyklen.

- Jeg sagde nej i første omgang, for jeg har også et barn. Men så sprang jeg til alligevel, for jeg er så glad for det. Jeg skal bare finde det rette ambitionsniveau, siger Louise Kejser Nyvold, som ikke ønsker at fortælle, hvad hun har betalt for forretningen.

Den kommende caféejer, der vil køre videre med nogle af Ærligts produkter og tilføje nyt til menuen, er kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra CBS. Men hun følte sig ikke overbevist om, at et kontorjob var det rette, så hun sagde op.

- Jeg er utrolig taknemmelig over, at Chelle tog mig med på denne rejse. Chelle spurgte, om jeg havde lyst til at lave lidt kaffe og servere. Til min store overraskelse blev jeg rigtig glad for det. Jeg er glad for at arbejde med ledelse, forklarer hun.