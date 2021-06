Søstrene Grene lukker med udgangen af juni efter fem et halvt år i Sillebroen Shopping i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Derfor lukker Søstrene Grene i butikscenter

Frederikssund - 03. juni 2021 kl. 19:05 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Coronatiden har været hård for landets butikscentre, som i forvejen slås med danskernes hang til at shoppe i webbutikker.

Nu har Søstrene Grene offentliggjort på Facebook, at kædens butik på 1. sal af Sillebroen Shopping i Frederikssund lukker, og at søstrene i den forbindelse sælger »ud af alle varer til særligt fordelagtige priser, så længe lager haves«, som det hedder i et opslag.

Kort vej til andre butikker Det er fem et halvt år siden, at Søstrene Grene slog dørene op i det 11 år gamle butikscenter, der bryster sig af at være Nordsjællands største. Men nu er det slut for søstrene i Frederikssund.

- Vi har efter lange overvejelser valgt at lukke butikken i Sillebroen. Butikken har ikke levet op til vores omsætningsforventninger, og da vi har tre butikker indenfor en halv times køreafstand, én i Hillerød og to i Roskilde, har vi taget beslutningen om at fokusere på disse, siger vicedirektør Bjørn Bach Eriksen, Søstrene Grene, i en skriftlig kommentar til sn.dk.

Centermanager Stig Bergdahl, Sillebroen Shopping, regner med, at butikken lukker med udgangen af juni.

- I forbindelse med virksomhedens samlede strategi er Sillebroen et sted, de vælger ikke at være fremover. Det er vi selvfølgelig kede af. Men det er sådan tidens trend er under Covid-19, siger Stig Bergdahl.

Ny kaffebar på vej Centermanageren lægger ikke skjul på, at de lange perioder med nedlukninger har kostet detailhandelen dyrt. Men som butikscenter gælder det om hele tiden at udvikle sig og skabe nye muligheder i markedet, påpeger han.

- Vi kæmper med det, vi har, fastslår Stig Bergdahl.

Derfor er han også yderst tilfreds med at kunne diske op med nyheden om, at kaffebaren Coffee Ten åbner en café i Sillebroen Shopping senere i denne måned i de lokaler, der tidligere husede Game Stop, mellem fiskehandleren og Kvicklys bageri. Coffee Ten har blandt andet caféer i storcentre og hos Magasin Du Nord.

- Vi er rigtig glade for, at vi er kommet med i Coffee Ten's ekspansion. Det giver bedre mulighed for at imødekomme kundernes adfærd og ønsker. De vil gerne kunne snuppe sig en hurtig kop kaffe og en sandwich i farten, siger Stig Bergdahl, der fortæller, at kunder efterspørger oplevelser på shoppeturen, og at Sillebroen derfor gerne vil tilbyde caféer, restauranter og musikalsk underholdning, sidstnævnte i form af mindre koncenter hen over sommeren, hvor de fleste festivaler er aflyst.