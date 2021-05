Der er godt nyt til fodboldglade børn og unge

I uge 26 - den første uge i skolernes sommerferie - har børn og unge mulighed for at spille en masse fodbold, når DGI's fodboldskoler kommer til Frederikssund og Slangerup. Der er både fodboldskoler for piger fra årgang 2005-2015, drenge fra årgang 2007-2015 samt børn med handicap og særlige behov fra årgang 2004-2013. Der afvikles også en målmandsskole.

- På fodboldskolen kan deltagerne først og fremmest se frem til sjov med vennerne, at få nye venner og spille en masse fodbold. Der er rig mulighed for at lære en masse nyt og blive bedre til at spille fodbold, siger han.