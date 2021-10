Idrætsbyen har legeaktiviteter med niveauforskel. To børneinstitutioner får nye legepladser lidt i den stil - i betragtelig skala. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Der er godt nyt i børnehøjde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Der er godt nyt i børnehøjde

Frederikssund - 02. oktober 2021 kl. 05:16 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Børnehaver får ekstra penge til mere sikre og bedre legepladser, og der bliver også råd til nye legeredskaber.

Frederikssund Kommune bruger hvert år omkring en million kroner på at vedligeholde legepladserne på kommunens børneinstitutioner, og på det forgangne byrådsmøde besluttede politikerne her og nu at spendere en halv million kroner ekstra på at opgradere legepladserne på fem af institutionerne.

Ørnesten i Frederikssund og Solstrålen i Skuldelev kan glæde sig over at få flest penge. Her skal legepladserne bygges væsentligt om, og det kommer både børn og pædagoger til gode.

Men børn på Fjordtoppen i Græse Bakkeby, Bakkebo i Slangerup og Møllevejens Børnehus i Frederikssund har også noget at se frem til. Her kommer nye sjove legeredskaber at muntre sig på.

Niveauforskel Det er ombygningen af legepladserne på Ørnesten og Solstrålen, der har fået politikerne ned i børnehøjde og sætte den ekstra halve million kroner af til legepladserne.

Det er også sket lidt af en nødvendighed.

De to institutioner ligger på bakkede områder med store niveauforskelle på legepladserne. Når børnene leger, render de op og ned ad skråninger, og jorden fedter og skrider - især når det er vådt i vejret, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Bedre arbejdsmiljø Der er stier rundt om skråningerne til pædagoger og pædagogmedhjælpere, men for at være tæt på børnene og holde øje med poderne følger de ansatte i de to institutioner ofte med børnene op og ned ad skråningerne.

- Der er risiko for fald - både børn og ansatte kan falde, og det er ikke godt arbejdsmiljø, har den kommunale forvaltning fortalt politikerne.

Det er det, der har udløst, at der sat penge af til legepladserne.

120.000 kroner går til Ørnesten, og 125.000 kroner går til Skuldshøj.

Ideen er at bygge skråningerne på de to legepladser om med såkaldte multifunktionelle trapper. Det er trapper, der både er trapper, men også kreative rum med indlagte oplevelser og udfoldelsesmuligheder undervejs. Altså trapper med elementer af klatrestativer.

Inspiration at hente Den kommunale forvaltning nævner, at der kan hentes inspiration hos Dansk Arkitekturcenter og hos Lego House, hvor der er opsat multifunktionelle trapper på legepladserne.

- Ved kommunens egen nye aktivitetsplads i Idrætsbyen er der også arbejdet med at indarbejde terrænet i pladsens udformning, pointerer forvaltningen.

Til Fjordtoppen i Græse Bakkeby, Bakkebo i Slangerup og Møllevejens Børnehus i Frederikssund er der afsat henholdsvis 55.000 kroner, 65.000 kroner og 120.000 kroner.

For de penge får Fjordtoppen et legeforløb med træstubbe. Bakkebo får et nyt legehus og hængekøje. Møllevejens Børnehus får et nyt klatrestativ.