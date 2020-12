Marianna Engels klinik Engel Beauty rykker ind i Huset på Lejrvej, der tidligere har rummet et utalt af aktiviteter. Foto: BM

Der blæser nye vinde over Huset på Lejrvej

Gennem årene har Huset på Lejrvej i Jægerspris dannet rammen om foreningsliv og fester. I dag er det et sted for små erhvervsdrivende. En af dem er Marianna Engel, der nu er rykket ind med klinikken Engel Beauty

Frederikssund - 01. december 2020 kl. 07:41 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Et ønske, om mere luft til naboer og udsigt til mere natur, var årsagen til, at Marianna Engel og ægtefællen Jesper for kort tid siden satte deres hus i Lyngerup til salg.

"Det er gået hurtigt, for vi har solgt alt, hvad vi har - inklusiv huset. Så nu har vi kastet alle bolde op i luften for at starte forfra," fortæller Marianna Engel, som står bag skønhedsklinikken Engel Beauty, der dermed flytter i nye rammer.

For hvor ægteparret Engel endnu ikke ved, hvor de vil bo, så var Marianna ikke i tvivl om, hvor klinikken skulle ligge i fremtiden.

"Det skal være det her, sagde jeg til min mand, da jeg trådte indenfor. Her er sådan en god ånd og ro," fortæller Marianna, da Lokalavisen kigger forbi på Lejrvej 4 i Jægerspris. Her, på en lille sidevej til Hovedgaden, vil Mariannas kunder fremover få mulighed for at trække stikket for en stund, og blive forkælet med hudpleje og forskønnelse.

Foreningsliv og fester Huset har tidligere rummet et rigt foreningsliv og dannet rammen om et utal af fester. Men i dag er Lejrvej 4 nu delt op i tre lejemål, hvor Elena Michelsen driver Den Holistiske Oase med kropsbehandlinger og yoga, hvis primære målgruppe er kvinder, og mødre til børn med særlige udfordringer. Advokatfirmaet Ulrikkeholm har også kontor på matriklen. Det betyder, at de resterende 83 kvadratmeter er Mariannas.

"Jeg får nok lidt for meget plads, så måske skal jeg have andre behandlere ind, det ved jeg ikke helt endnu. Jeg drømmer om, at mine døtre Ninet og Cilla, der også er selvstændige behandlere, vil være her en dag," fortæller Marianna og smiler.

Fundet sin niche Det er fem år siden, hun etablerede sig som selvstændig indefor skønhedspleje. Forinden var hun ansat på store skønhedsklinikker på Frederiksberg og i Frederikssund. I dag har hun fundet sin helt egen niche, fortæller hun:

"Jeg sidder ikke og spytter klassiske skønhedsbehandlinger ud længere, men derimod behandlinger som blandt andet Japansk Lifting (En naturlig ansigtsløftning uden kirurgi og kemi, red.). Mine behandlinger er særligt målrettet modne kvinder," fortæller Marianna, der glæder sig til at blive en del af de erhvervsdrivende i byen.

"Der er et godt sammenhold blandt de erhvervsdrivende i Jægerspris, det fornemmer man tydeligt." Læs mere om kosmetolog Marianna Engel på www.engelbeauty.dk