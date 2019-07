Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Delte billede af tyv: Nu risikerer bilhandler bøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Delte billede af tyv: Nu risikerer bilhandler bøde

Frederikssund - 20. juli 2019 kl. 13:49 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilforhandleren Max&Martin i Frederikssund har for anden gang på to måneder fået stjålet en dyr Mercedes. Forhandlerens forretningsfører, Jesper Ternvalt, mener ikke, at politiet gør nok for at opklare sagen, og han har derfor valgt at dele overvågningsbilleder af tyven på de sociale medier, velvidende at det er ulovligt at offentliggøre billeder, hvor personer kan identificeres.

- Da en bil blev stjålet her anden gang, og jeg igen følte, at politiet behandlede det som om, det var en plade chokolade stjålet fra tanken, så tænkte jeg, at nu stopper legen og besluttede, at gøre noget ved det selv, fortæller Jesper Ternvalt til Frederiksborg Amts Avis og uddyber, at der denne gang er tale om en sort Mercedes G 350 til en værdi af over en million kroner.

I mandags lagde Jesper Ternvalt således et opslag på Facebook, hvor han tilknyttede seks billeder fra videoovervågningen, der viser tyven og udlovede en dusør på 10.000 kroner til den, der kan føre ham til bilen eller manden. Og det er penge, som Jesper Ternvalt mener, er en ringe pris for at få bilen igen. Det samme gælder den bøde, han risikerer at få for at have overtrådt loven om ulovlig deling af billeder.

- Jeg ved, at politiet i øjeblikket overvejer at sigte mig, men så risikerer jeg blot en bøde, og det tager jeg med sindsro, for jeg kan jo se, at det her opslag virker, lyder meldingen fra forretningsføreren og uddyber, at han ikke ville tøve med at gøre det igen.

- Faktisk så har jeg fået fat i nogle flere billeder, som jeg smider op her senere, afslutter han.

Jesper Ternvalt fortæller, at tyveriet skete efter en 14 dage lang telefonkorrespondance med den pågældende mand.

- Da han så kommer til butikken, siger han, at han har fået grønt lys hjemmefra til at købe den, han vil bare gerne have en prøvetur, fortæller forretningsføreren og fortsætter:

- Men da han så ikke er tilbage efter en time, så prøver jeg at ringe til ham, og nummeret findes pludselig ikke mere. Den kopi af et kørekort, vi har taget, viser sig at være falsk, og han er bare væk, så vi kontakter politiet, der så ikke rigtig gør noget, og nu står vi her, opsummerer han.

- Vi er kede af, at man hos Max&Martin har haft en oplevelse af, at vi ikke har taget anmeldelsen alvorligt, lyder det i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi, der oplyser, at sagen er under efterforskning, og bilen er efterlyst, men ønsker ikke at kommentere yderligere.