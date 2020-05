Se billedserie Kulhuse strand og havn. En fint sted at besøge, gør VisitFjordlandet opmærksom på. Foto: Fjordlandet

Del dine bedste billeder fra Fjordlandet

Frederikssund - 29. maj 2020 kl. 12:34 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund, Roskilde og Lejres fælles turistsamarbejde Fjordlandet opfordrer alle til at dele deres bedre ferietips og billeder fra området på den nye hjemmeside megetmereendbare.dk. Her samarbejder 19 danske feriedestinationer med VisitDenmark, Brancheforeningen Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme om at få danskerne til at elske at holde ferie i Danmark.

VisitFjordlandet er trådt ind i det samarbejde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man hører ofte: »Vi skal bare holde ferie i Danmark«. Den talemåde bliver der gjort op med i den nye kampagne. I Fjordlandet vil vi meget gerne have så mange borgere som muligt i vores område til at dele deres bedste feriesteder og tips med resten af Danmark både på de sociale medier og ved at sende fotos og videoer ind på kampagnesitet megetmereendbare.dk, siger projektchef VisitFjordlandet, Thomas Kær Mahler.

Kampagnen »Meget mere end bare Danmark« henvender sig især til de danskere, der normalt ikke holder ferie i Danmark. Men som i år måske er tvunget til det som følge af coronaen.

Kampagnen skal animere til, at de genopdager hjemlandet og ikke bare tage Danmark for givet.

- I VisitFjordlandet er vi i fuld gang med at markedsføre vores destination Fjordlandet. Faktisk har vi været i gang siden medio maj med at synliggøre og markedsføre vores destination både digitalt og i dagblade. Vi kan se, at der er en rigtig stor interesse for vores område, og siden vi er kommet rigtig i gang, har vi haft mange besøg på vores hjemmeside. Ved at gå med i den nationale kampagne drager vi nytte af den fælles synergi mellem det nationale og det lokale, forklarer Thomas Kær Mahler.

Skal afbøde corona Den nye kampagne skal afbøde følgevirkningerne af denne sommers manglende udenlandske turisme på grund af coronakrisen. Efter syv års vækst kommer smittefaren fra corona-virus til at betyde, at 2020 bliver et hårdt år for dansk turisme.

- Vi kommer til at se færre udenlandske turister i år, og derfor er jeg glad for, at vi har kunnet samle så mange aktører i dansk turisme om en fælles indsats for at få danskerne til at bruge deres feriebudget herhjemme i Danmark i år, forklarer erhvervsminister Simon Kollerup tiltaget.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af danskere, der holder ferie i Danmark, generelt er steget de senere år. Men 40 procent af danskerne holder ikke ferie herhjemme. »Meget mere end bare Danmark« skal animere dem til det. Thomas Kær Mahler fra Fjordlandet håber, at mange vil gøre opmærksom på Fjordlandet som en ideel feriedestination.

- Del gode ferietips og flotte billeder på megetmereendbare.dk. Så hjælper vi turismen og hinanden, siger han.