Dejligt besøg til jubilæum: Avislæser i 50 år

Avishuset fejrede Sjællandske Mediers jubilæum med en reception - både i Frederikssund og på øvrige redaktioner - for alle, der havde lyst til at kigge forbi.

- Jeg flyttede til Frederikssund i 1967, og da jeg i begyndelsen af 1970'erne fik job som assurandør, tegnede jeg abonnement på amtsavisen. Mest for at holde øje med navnesiden. Blandt andet dødsannoncerne, fortæller han og forklarer, at han som ung assurandør var hunderæd for at komme til at ringe op og tilbyde en livsforsikring til en familie, hvor den pågældende person lige var gået bort.