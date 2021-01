Debat: Hvorfor en naturstrategi?

Naturen kan være med til at skabe indre ro og glæde hos mange. Vores kommune rummer heldigvis helt unikke naturområder og naturkvaliteter. De grønne områder giver os derfor nogle helt særlige muligheder, men også forpligtelser. Hvis vi vil være kendt som en friluftsdestination og et grønt og attraktivt bosætningsområde, så bør forvaltningen og formidlingen af naturen også blive mere synlig og målrettet.

Venstre har netop indgået en aftale med et bredt flertal i byrådet. I aftalen er vi enige om at styrke den grønne indsats. Vi ønsker nemlig at sætte en retning for, hvordan vi styrker naturplejen samt sikrer biodiversiteten, beskytter truede dyr og planter samt arbejder med skovrejsning. Det gode samarbejde med aftalepartierne vil jeg gerne kvittere for.