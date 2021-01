Debat: Blomsterpendler og blomsterkummer i kommunen

Man kan ikke altid lave det hele på en gang, så er det vigtigt med en plan for området, således at kommunens indbyggere kan følge med, og har noget at se frem til. Har vi f.eks. de kummer der skal til? Eller kan man have kummer ved indkørslen af byerne? Måske blot nogle få flere?