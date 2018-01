Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen / Arkivfoto

Datter skræmte tyve på flugt

Frederikssund - 25. januar 2018 kl. 10:26 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 19-årig kvinde var efter alt at dømme årsag til, at to indbrudstyve klokken 03.13 natten til lørdag tog benene på nakken, efter de var brudt ind i en villa på Skoleparken i Frederikssund.

Det oplyser efterforskningskoordinator Henrik Laugesen fra Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis. - Den 19-årige, som er datter af husets ejer, vågner ved, at et vindue bliver brækket op. Hun hører to personer tale sammen, og den ene siger noget i retning af, at der ikke er nogen hjemme, hvorefter den 19-årige råber op og tyvene løber fra stedet, siger Henrik Laugesen.

Godt 20 minutter senere fik en patrulje kontakt til to personer på Roskildevej.

- De har svært ved at redegøre for deres færden, og da kvinden kun har hørt dem og ikke set dem, er vi nødt til at lade dem gå, efter vi har registreret deres identitet, siger Henrik Laugesen.