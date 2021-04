Dansk musik i genåbnet center

Det bliver markeret på flere måder, at Sillebroen i Frederikksund igen får lov til at slå dørene op.

Amea, som skriver sin egen musik, sætter en stor dyd i at lade musikken ramme lytteren på de mest nøgne og provokative områder, hvilket medvirker til, at hendes musik altid har en mærkbar kant, og den unge sangerinde performer med en attitude, indlevelse og et nærvær, som når udover scenekanten og drager publikum ind i hendes musiske boble. Hendes stemme har en besnærende popklang, som bevæger sig i spændende dybder og udfordrende højder, når hun giver et bud på den næste generation af stærke sangerinder, der ved, hvad de står for.