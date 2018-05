Dansk køb af alpakagarn hjælper i Peru

Der er tale om et tungt bæredygtigt samarbejde med de fattige alpakaavlere i de enestående smukke Andesbjerge. Beretningen fortæller om alpakaavlernes hårde liv i de barske øde områder, om monopolisters underbetaling, kvinders mulighed for at få en større betydning i lokalsamfundet samt udsigten til at kunne skabe en bedre tilværelse på den anden side af den ekstreme fattigdomsgrænse. Frisenvang er alpakaavlernes eneste kunde og skaber muligheden for at få både historien og salg af alpakaavlernes garn ud til et globalt publikum.