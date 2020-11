Dansk Industri: Erhvervsvenligheden på retur i Frederikssund - men der er også lyspunkter

Men det er ikke lutter negative toner i undersøgelsen. Formand for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen hæfter sig ved, at virksomhederne sætter pris på det skole-virksomhedssamarbejde, som kommunen har investeret i.

"Frederikssund er en af de allerbedste kommuner i Danmark til drive et aktivt skole-virksomhedssamarbejde. Et samarbejde der heldigvis motiverer en masse unge til at tage en faglært uddannelse. Den indsats viser, at kommunen gør en proaktiv indsats for at komme fremtidens mangel på dygtige faglærte til livs," siger Peter Lanng Nielsen.