Dansende køer kommer hjem i stuerne

Dansende og hoppende lukkes de danske økokøer hvert år ud på græs i april måned efter flere måneders vinterhygge i staldene. I ren græsekstase drøner de firbenede i hobetal ud på de grønne marker, oftest til stor glæde for større samlinger af tilskuere. Og mens Corona-pandemien i år har sat en stopper for fysisk fremmøde på denne store dag for køerne, kan man stadig dele glæden med landbrugsdyrene hjemme i stuerne. Økologisk Landsforening og de samarbejdende økologiske landmænd og de økologiske mejerier Arla, Thise, Naturmælk, Øllingegaard, Them og Gläserne Meierei har nemlig arrangeret, at den såkaldte Økodag, hvor de dansende køer lukkes ud, kan opleves digitalt hjemmefra.