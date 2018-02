Danseteatret Next Door Project opfører den dokumentariske forestilling »Rafiq-e-man« for 9-14 årige og deres familier onsdag den 14. februar i Valhal på Kalvøen. Foto: Søren Meisner

Send til din ven. X Artiklen: Danseforestilling om børn på flugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danseforestilling om børn på flugt

Frederikssund - 12. februar 2018 kl. 18:00 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under teamet« På X og Tværs af verden« arrangerer tre lokale kulturinstitutioner en danseforestilling og en udstilling om børn på flugt onsdag den 14. februar klokken 12.00 og klokken 16.00 i Valhal, Kalvøvej 26 i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Danseteatret Next Door Project står bag den dokumentariske forestilling »Rafiq-e-man«, der vises for børn i alderen cirka 9-14 år samt deres familier. Hvordan føles det, når skud tordner forbi din hoveddør? Hvad gør du når dine forældre er bange? Hvordan er det at flygte fra alt, du kender, til et helt fremmed land? Og hvor rejser drømmene hen, mens du venter?

Mellem forestillingerne vises desuden en udstilling om børn på flugt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Her kan du via computerspil afprøve, hvordan det er at være et barn på flugt. Du kan prøve at smage nødhjælpsmad, og du kan høre en ekspert fra Dansk Flygtningehjælp fortælle om vilkår for børn på flugt.

Der kan også købes varm mad, leveret af Go Mad Catering.

Arrangementet er en del af et samarbejde mellem de tre kulturinstitutioner, Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket i Frederikssund og Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Forestillingen er gratis, men det er nødvendigt at booke billet via en af institutionernes hjemmesider.