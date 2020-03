Søndag den 29. marts bliver Grevinde Dannarløbet afholdt for 26. gang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dannerløb afvikles med corona-tiltag

Frederikssund - 09. marts 2020 kl. 10:11 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 29. marts er det 26. gang, at Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris skyder Grevinde Dannerløbet i gang i Slotshegnet ved Jægerspris Slot. Det sker som sædvanligt ved det hyggelige løbearrangement, som både henvender sig til løbeentusiaster, der går efter en af de flotte præmier, og motionister, der vil ud og teste sin løbetid af på en af de tre distancer.

Flere end 300 børn løber med i børneløbet på to kilometer. Derudover er der mange børn, som deltager på de længere distancer som 5,6 kilometer og 10 kilometer. Der er en masse at opleve for hele familien, og mens løberne er af sted på ruterne, kan tilskuerne gå en tur i og omkring Jægerspris Slotspark, der grænser op til Kulturhuset Rejsestalden. Der kan købes kaffe og kage på pladsen.

De sidste par år har mere end 1.000 snøret løbeskoene og er løbet med. De tre hurtigste løbere i hvert løb får fine sponsorgaver som præmier. Dertil kommer et større antal lodtrækningspræmier til heldige løbere, der gennemfører, uanset tid. Også i år har der været meget stor opbakning fra lokale butikker og virksomheder, der har bidraget med forplejning til de mange løbere, kontante bidrag og fine præmier.

- Vi er glade for, at vores motionsklub i Jægerspris igennem mere end 25 år har trukket tusindvis af løbere og deres familier med ud til dejlige, aktive dage i skoven. Med Grevinde Dannerløbene har mange danskere gennem årene taget vigtige skridt for at holde hjertet sundt. Det fejrer vi ved for 26. gang at afholde det traditionsrige Grevinde Dannerløb, siger formand for Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris, Bodil Grum-Schwensen, i en pressemeddelelse.

De mange deltagere, som forhåbentlig også i år møder op ved startlinjen, kan desuden være sikre på, at løbsarrangørerne har taget højde for sikkerheden.

I disse tider, hvor myndighederne opfordrer til, at man ikke afholder arrangementer, som samler flere end 1000 personer, har motionsklubben gjort sine forholdsregler.

Corona-tiltag ved Dannerløbet: Der vil være minimal fysik kontakt deltagerne imellem. Det eneste sted, eventuelt fysisk kontakt kan komme på tale, er i målområdet, og her har vi allerede nu opgraderet med sygeplejersker.

Løbet foregår i fri luft.

Der vil være opstillet håndspritstandere relevante steder i målområdet.

Der vil blive lavet tiltag til at mindske risikoen for smitte ved vores drikke- og maddepoter. - Indtil vi måtte få et påbud, bliver løbet gennemført som planlagt, lyder det i pressemeddelelsen.

Bliver løbet aflyst, får tilmeldte direkte besked.

Der er målområde ved Rejsestalden. Efter løbene mellem klokken 12 og 13 får de hurtigste løbere overrakt præmier og blomster på scenen ved Rejsestalden. Som noget nyt i år gives der mulighed for at tilkøbe en flot medalje af egetræ. Alle børn får medaljer, når de passerer målstregen og en isbon, der kan omsættes til en Poulsen-vaffelis.

Efter løbet er der varm suppe, brød, saft, vand, gulerødder og frugt til løberne på festpladsen ved Rejsestalden. Det lokale firma Go' Massage, der har en stand med tre massører, tilbyder gratis massage til løberne af fem til ti minutters varighed.

Program: Klokken 10.00 starter dagen ved Rejsestalden, Hovedgaden 29A i Jægerspris, hvor motionsklubbens formand byder velkommen.

Klokken 10.45-11.00 står cheftræner Ole Munch for opvarmning ude på startstedet.

Klokken 11.00-11.20 skydes løbene i gang ved Slotshegnet 500 meter fra Rejsestalden. Søren Brøgger, formand for Jægerspris Netværk, starter hovedløbene og Nils Sættem, direktør for Kong Frederik VII´s Stiftelse, sætter børneløbet i gang. Der er fire ruter at vælge mellem: En halvmaraton, 10 kilometer, et 5,6 kilometers løb og et børneløb på to kilometer.

I hovedløbene foretages elektronisk tidtagning af firmaet Runraces. Efter løbet vil der være mulighed for selv at udskrive diplom via Runraces' hjemmeside. Der er væskedepoter med vand og saft for hver fem kilometer.

Priser og tilmelding

Der er et startgebyr for alle fire distancer. De er:

Halvmaraton: 215 kroner, 10 kilometer: 135 kroner, 5,6 kilometer: 115 kroner og gebyret for at deltage i børneløbet er 40 kroner.

Se mere om tilmelding, frister og tidtagning på motionsklubbens hjemmeside: