Interessen for at møde den danske astronaut var stor. Foto: Tanja Straagaard Jensen

Danmarks første astronaut besøgte Frederikssund

Tirsdag eftermiddag var der astronautfeber på Frederikssund Private Realskole, da den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, lagde vejen forbi for at holde foredrag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og det var en yderst populær herre, der fik stillet mange spørgsmål fra især børn og unge, som i pausen også stillede sig i kø for at få selfies og autografer.

Blandt de unge deltagere var Bella, Victoria og Freja, der går i 9. klasse, og de var alle tre enige om, at det var en meget spændende oplevelse at møde Andreas Mogensen.

- Det er jo nok den eneste chance, man nogensinde får for at møde ham, så det ville vi vildt gerne, sagde Victoria.

- Jeg synes, at det er vigtigt at vise børn og unge, hvor spændende naturvidenskaben og rumfarten kan være. Der er jo slet ingen tvivl om, at interessen og nysgerrigheden er kæmpe stor, og det betyder meget, at jeg kan være med til at give noget tilbage til den næste generation, sagde Andreas Mogensen.