Danmarks bedste portrætmalere udstiller i Frederikssund

- Jeg er næstformand i Frederikssund Kulturforening og tænkte, at det kunne være sjovt at samle portrætmalerne og vise, hvor forskelligt vi arbejder. Det bliver også spændende at udstille den kunsttype, for det er ikke tit, at man udstiller portrætter, siger hun.