Dameklub skyder ny golfdag i gang

Så er du kvinde og glad for at golfe, så er der denne dag mulighed for at give Frederikssund Golfklubs grønne bane et skud, når stedets dameklub inviterer til Åben Damedag 2018.

- Det er et forsøg på at få nogle flere kvindelige golfspillere herop, som ikke plejer at komme her. Vi vil gerne vise, hvor fantastisk en bane, vi har heroppe. Åben Damedag er jo et gammelt tiltag, som vi forsøger at lave nyt og moderne, siger formand Jeanne Neumann.